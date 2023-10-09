Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке ХАМАС на Израиль

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке террористов ХАМАС на Израиль. Об этом он сообщил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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По его словам, радость российских пропагандистов от атаки террористов в Израиле была шокирующей.

"А за ними стоит государство. Представьте себе – они называют трофеями детей, которых сейчас террористы удерживают в заложниках в Газе. Вот такое слово. Как и Россия захватила тысячи украинских детей в ходе своей агрессии против Украины", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Иран не может говорить, что не имеет ничего общего с войной в Украине, так как продает дроны Shahed-136 России.

"Иран не может сказать, что он не имеет ничего общего с происходящим в Израиле, если его официальные лица заявляют о поддержке происходящего в Израиле", — подчеркнул глава государства.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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