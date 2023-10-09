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Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке ХАМАС на Израиль

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 12:46
Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке ХАМАС на Израиль - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Pepe Torres)

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке террористов ХАМАС на Израиль. Об этом он сообщил на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. 

По его словам, радость российских пропагандистов от атаки террористов в Израиле была шокирующей. 

"А за ними стоит государство. Представьте себе – они называют трофеями детей, которых сейчас террористы удерживают в заложниках в Газе. Вот такое слово. Как и Россия захватила тысячи украинских детей в ходе своей агрессии против Украины", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Иран не может говорить, что не имеет ничего общего с войной в Украине, так как продает дроны Shahed-136 России. 

"Иран не может сказать, что он не имеет ничего общего с происходящим в Израиле, если его официальные лица заявляют о поддержке происходящего в Израиле", — подчеркнул глава государства.

Читайте также: Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийИзраильвойнаИрансектор газахамас
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