Зеленський не може назвати терміну кінця війни: Це останній етап, найскладніша її стадія

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває на "останньому та найскладнішому" етапі війни проти Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю Digi24.

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За його словами, він не може назвати точну дату закінчення війни.

"Я знаю, що ми йдемо в наступ, що Росія піде з наших територій. Здається, я знаю, коли, але я не можу цього сказати. Це остання частина війни. Це не її середина", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що першим періодом була окупація, за якою була зупинка наступу росіян і перехоплення ініціативи.

"Я думаю, що ми перебуваємо в останній частині. У нас багато страхів: гроші, зброя, але ми знаходимося на останній стадії, найскладнішій", — заявив глава держави.

10 жовтня командувач Таврійським напрямом повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.

9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

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