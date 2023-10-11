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Зеленський не може назвати терміну кінця війни: Це останній етап, найскладніша її стадія

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11.10.2023, 09:33
Зеленський не може назвати терміну кінця війни: Це останній етап, найскладніша її стадія - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває на "останньому та найскладнішому" етапі війни проти Росії. Про це він повідомив у інтерв'ю Digi24.

За його словами, він не може назвати точну дату закінчення війни.

"Я знаю, що ми йдемо в наступ, що Росія піде з наших територій. Здається, я знаю, коли, але я не можу цього сказати. Це остання частина війни. Це не її середина", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що першим періодом була окупація, за якою була зупинка наступу росіян і перехоплення ініціативи.

"Я думаю, що ми перебуваємо в останній частині. У нас багато страхів: гроші, зброя, але ми знаходимося на останній стадії, найскладнішій", — заявив глава держави.

  • 10 жовтня командувач Таврійським напрямом повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.
  • 9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

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Дмитро Гриниченко
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