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Зеленский не может назвать срок конца войны: Это последний этап, самая сложная ее стадия

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 09:33
Зеленский не может назвать срок конца войны: Это последний этап, самая сложная ее стадия - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/Robert Ghement)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится на "последнем и самом сложном" этапе войны против России. Об этом он сообщил в интервью Digi24.

По его словам, он не может назвать точную дату окончания войны.

"Я знаю, что мы идем в наступление, что Россия уйдет с наших территорий. Кажется, я знаю, когда, но я не могу этого сказать. Это последняя часть войны. Это не ее середина", — сказал Зеленский.

Он отметил, что первым периодом была оккупация, за которой последовала остановка наступления россиян и перехват инициативы. 

"Я думаю, что мы находимся в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие, но мы находимся на последней стадии, самой сложной", — заявил глава государства.

  • 10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.
  • Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.
  • 9 октября ВСУ заявили, что на Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды.

Смотрите также: Авдеевка. Военные пишут о волнах "мясных штурмов" РФ, массированные авиаудары: фото, видео

Дмитрий Гриниченко
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