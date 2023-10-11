Норвегія, Швеція і Данія оголосили про спільну закупівлю артснарядів для України на $55 млн

Норвегія, Швеція та Данія почнуть разом закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Норвегії.

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Очільник норвезького оборонного відомства Бйорн Арільд Грам повідомив, що три країни вносять на артснаряди близько 600 млн норвезьких крон ($55 млн), і Україна отримає боєприпаси у 2024 році.

Норвегія, Швеція та Данія розглядали кілька можливостей, як забезпечити постачання боєприпасів Україні в найшвидший і найкращий спосіб, і дійшли висновку, що найбільш практичним способом було б використання рамкової угоди, яку Організація оборонної логістики (FLO) уклала з Nammo – норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та іншого.

Сьогодні у Брюсселі проходить 16-те засідання в форматі "Рамштайн".

США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: в ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

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