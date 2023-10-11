Норвегія, Швеція і Данія оголосили про спільну закупівлю артснарядів для України на $55 млн
Норвегія, Швеція та Данія почнуть разом закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Норвегії.
Очільник норвезького оборонного відомства Бйорн Арільд Грам повідомив, що три країни вносять на артснаряди близько 600 млн норвезьких крон ($55 млн), і Україна отримає боєприпаси у 2024 році.
Норвегія, Швеція та Данія розглядали кілька можливостей, як забезпечити постачання боєприпасів Україні в найшвидший і найкращий спосіб, і дійшли висновку, що найбільш практичним способом було б використання рамкової угоди, яку Організація оборонної логістики (FLO) уклала з Nammo – норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та іншого.
- Сьогодні у Брюсселі проходить 16-те засідання в форматі "Рамштайн".
- США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: в ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
Читайте також: Допомога Україні у відсотках до ВВП: Норвегія та країни Балтії у лідерах – CNN
Коментарі