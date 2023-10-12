RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чехія та Данія сформували перший пакет спільної допомоги Україні – танки та БМП

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 13:41
Чехія та Данія сформували перший пакет спільної допомоги Україні – танки та БМП - Фото
Ілюстративне фото (Фото - Генштаб ЗСУ)

Найближчими місяцями Україна почне отримувати пакети військової допомоги, сформовані спільно Чехією та Данією. До них увійдуть танки, БМП та стрілецьке озброєння, заявило Міноборони Чехії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Данія фінансує виробництво та модернізацію у Чехії військової техніки та зброї для України, а також передавання запасів зі складів чеської армії, яке розпочнеться "найближчими місяцями".

Перша партія передбачатиме близько 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби, спостереження та розвідки, а також "значну кількість" великокаліберних боєприпасів.

Минулого місяця міністерство заявило, що до першої партії увійдуть 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА.

До наступних пакетів військової допомоги буде включено 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних знарядь, 7000 протитанкових гармат, 10 000 ручних гранат, 60 мінометів та велику кількість систем боротьби з дронами.

  • 11 жовтня Норвегія, Швеція та Данія заявили, що почнуть спільно закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року.
  • Сьогодні у Брюсселі відбувається 16-те засідання у форматі "Рамштайн".
  • США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

Читайте також: Допомога Україні у відсотках до ВВП: Норвегія та країни Балтії у лідерах – CNN

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
боєприпасивійськова допомогачехіяданіятанкибмпстрілецьке озброєння
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 