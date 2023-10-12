Чехія та Данія сформували перший пакет спільної допомоги Україні – танки та БМП

Найближчими місяцями Україна почне отримувати пакети військової допомоги, сформовані спільно Чехією та Данією. До них увійдуть танки, БМП та стрілецьке озброєння, заявило Міноборони Чехії.

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Данія фінансує виробництво та модернізацію у Чехії військової техніки та зброї для України, а також передавання запасів зі складів чеської армії, яке розпочнеться "найближчими місяцями".

Перша партія передбачатиме близько 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків, 2500 пістолетів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів та 500 снайперських гвинтівок, засобів радіоелектронної боротьби, спостереження та розвідки, а також "значну кількість" великокаліберних боєприпасів.

Минулого місяця міністерство заявило, що до першої партії увійдуть 15 модернізованих основних бойових танків Т-72ЕА.

До наступних пакетів військової допомоги буде включено 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкатних знарядь, 7000 протитанкових гармат, 10 000 ручних гранат, 60 мінометів та велику кількість систем боротьби з дронами.

11 жовтня Норвегія, Швеція та Данія заявили, що почнуть спільно закуповувати артилерійські боєприпаси для України, постачання очікуються наступного року.

Сьогодні у Брюсселі відбувається 16-те засідання у форматі "Рамштайн".

США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.

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