Аэродром в Бердянске. Оккупанты, вероятно, нашли обломки суббоеприпасов от ATACMS – фото

Российские военные пропагандисты распространили фото якобы с аэродрома в Бердянске, который в ночь на 17 октября атаковали Силы обороны – на кадрах изображены снаряды, похожие на суббоеприпасы М74, которые несет американская ракета ATACMS.

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После того как украинские военные ударили по аэродромам россиян в Бердянске и Луганске, Z-каналы заявили, что Украина использовала дальнобойные ракеты ATACMS. О передаче силам обороны таких боеприпасов не сообщалось. Вашингтон официально отказывается их поставлять, но, как пишут американские СМИ, президент США Джо Байден мог дать "добро". В сентябре Байден сказал Зеленскому, что США "передадут небольшое количество ракет" Украине.

Позже пресс-служба Сил спецопераций подтвердила проведение успешной атаки и заявила об уничтожении на двух аэродромах девяти вертолетов, части ПВО, арсенала и "десятка" россиян.

Впоследствии российские пропагандисты опубликовали фото, где среди обломков на бердянском аэродроме лежат, вероятно, и суббоеприпасы М74.

Достоверность этих фото не подтверждена, однако президент Владимир Зеленский в видеообращении 17 октября поблагодарил некоторых западных союзников за "эффективное оружие, как и договаривались". Можно предположить, что под этим он подразумевал дальнобойные ракеты ATACMS.

СПРАВКА. Одна ракета M39A1 ATACMS, оснащенная инерционной и GPS системами наведения, несет около 300 суббоеприпасов M74. Во время конечной фазы атаки ракета выполняет стабилизированное вращение, при этом крышки диспенсера полезной нагрузки отрываются, а центробежная сила разбрасывает бомбы по большой округлой траектории полета. Размер зоны действия ATACMS и плотность распределения бомб можно изменять, устанавливая высоту вылета. М74 напоминает бейсбольный мяч и имеет сферический осколочно-фугасный заряд осколочно-фугасного действия. Его асимметричная конструкция также дает вращение во время вылета.

. Одна ракета M39A1 ATACMS, оснащенная инерционной и GPS системами наведения, несет около 300 суббоеприпасов M74. Во время конечной фазы атаки ракета выполняет стабилизированное вращение, при этом крышки диспенсера полезной нагрузки отрываются, а центробежная сила разбрасывает бомбы по большой округлой траектории полета. Размер зоны действия ATACMS и плотность распределения бомб можно изменять, устанавливая высоту вылета. М74 напоминает бейсбольный мяч и имеет сферический осколочно-фугасный заряд осколочно-фугасного действия. Его асимметричная конструкция также дает вращение во время вылета.

11 октября США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.

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