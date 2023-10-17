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Аэродром в Бердянске. Оккупанты, вероятно, нашли обломки суббоеприпасов от ATACMS – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 15:14
Аэродром в Бердянске. Оккупанты, вероятно, нашли обломки суббоеприпасов от ATACMS – фото - Фото
Вероятно, М74 (Фото: ресурсы оккупантов)

Российские военные пропагандисты распространили фото якобы с аэродрома в Бердянске, который в ночь на 17 октября атаковали Силы обороны – на кадрах изображены снаряды, похожие на суббоеприпасы М74, которые несет американская ракета ATACMS.

После того как украинские военные ударили по аэродромам россиян в Бердянске и Луганске, Z-каналы заявили, что Украина использовала дальнобойные ракеты ATACMS. О передаче силам обороны таких боеприпасов не сообщалось. Вашингтон официально отказывается их поставлять, но, как пишут американские СМИ, президент США Джо Байден мог дать "добро". В сентябре Байден сказал Зеленскому, что США "передадут небольшое количество ракет" Украине.

Позже пресс-служба Сил спецопераций подтвердила проведение успешной атаки и заявила об уничтожении на двух аэродромах девяти вертолетов, части ПВО, арсенала и "десятка" россиян.

Впоследствии российские пропагандисты опубликовали фото, где среди обломков на бердянском аэродроме лежат, вероятно, и суббоеприпасы М74.

Фото: ресурси окупантів

Фото: ресурси окупантів

Достоверность этих фото не подтверждена, однако президент Владимир Зеленский в видеообращении 17 октября поблагодарил некоторых западных союзников за "эффективное оружие, как и договаривались". Можно предположить, что под этим он подразумевал дальнобойные ракеты ATACMS.

СПРАВКА. Одна ракета M39A1 ATACMS, оснащенная инерционной и GPS системами наведения, несет около 300 суббоеприпасов M74. Во время конечной фазы атаки ракета выполняет стабилизированное вращение, при этом крышки диспенсера полезной нагрузки отрываются, а центробежная сила разбрасывает бомбы по большой округлой траектории полета. Размер зоны действия ATACMS и плотность распределения бомб можно изменять, устанавливая высоту вылета. М74 напоминает бейсбольный мяч и имеет сферический осколочно-фугасный заряд осколочно-фугасного действия. Его асимметричная конструкция также дает вращение во время вылета.
An example of an M74 submunition. <em>CAT-UXO</em>

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Милана Головань
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войнааэродромбердянскATACMSм74
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