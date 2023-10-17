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Зеленский: ATACMS себя показали видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 18:45
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Президент Владимир Зеленский заявил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются, а дальнобойные ракеты ATACMS "себя показали". Об этом он рассказал в конце своего видеообращения.

"И сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – "атакамсы" себя показали", – сказал он.

Официально о поставках ATACMS не сообщалось ранее.

Сегодня, 17 октября, ночью были нанесены удары по временно оккупированным Бердянску и Луганску.

Военные пропагандисты РФ распространили фото якобы с аэродрома в Бердянске после атаки: на них видны суббоеприпасы, похожие на М74 – их несет американская ракета ATACMS.

Сегодня же издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Украина запустила ATACMS по российским силам, ракеты тайно передали США для усиления возможностей Украины во время важного этапа контрнаступления.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
  • Силы специальных операций сообщили, что в результате операции Dragonfly ночью 17 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Смотрите также: Бердянск. Видео атаки прямо с аэродрома оккупантов

Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийСШАвойнаджо байденATACMS
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