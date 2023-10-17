WSJ: Украина впервые применила ATACMS, полученные тайно

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Украина запустила дальнобойные ракеты ATACMS по российским силам во вторник 17 октября, ракеты тайно передали США. СМИ ссылаются на собственные источники.

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Это первый случай, когда это оружие было использовано в российско-украинской войне, пишет СМИ.

"Небольшое количество ракет было тайно отправлено в Украину в последние дни, где они усилят способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа их контрнаступления", – заявляет WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Официально о поставках ATACMS не сообщалось.

Предоставленные модели ATACMS имеют дальность около 100 миль (~160,9 км), утверждает СМИ.

Решение США послать ATACMS готовилось давно, отмечает издание.

Украина неоднократно заявляла, что ракеты важны для ее военного плана, давая ей необходимую дальность для поражения целей по линии фронта на оккупированной Россией территории, пишет WSJ.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Силы специальных операций сообщили, что в результате операции Dragonfly ночью 17 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Военные пропагандисты РФ распространили фото якобы с аэродрома в Бердянске после атаки: на них видны суббоеприпасы, похожие на М74 – их несет американская ракета ATACMS.

23 сентября издания Washington Post и Financial Times заявили, что Украина получит от США ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

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