WSJ: Україна вперше застосувала ATACMS, отримані таємно
Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна запустила далекобійні ракети ATACMS по російських силах у вівторок 17 жовтня, ракети таємно передали США. ЗМІ посилається на власні джерела.
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Це перший випадок, коли ця зброя була застосована у російсько-українській війні, пише ЗМІ.
"Невелика кількість ракет була таємно відправлена в Україну останніми днями, де вони посилять здатність Києва завдавати дальніх ударів по російських силах під час важливого етапу їх контрнаступу", – заявляє WSJ із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
Офіційно про постачання ATACMS не повідомлялось.
Надані моделі ATACMS мають дальність близько 100 миль (~160,9 км), стверджує ЗМІ.
Рішення США надіслати ATACMS готувалося давно, зазначає видання.
Україна неодноразово заявляла, що ракети є важливими для її військового плану, даючи їй необхідну дальність для ураження цілей за лінією фронту на окупованій Росією території, пише WSJ.
- Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
Військові пропагандисти РФ поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську після атаки: на них видно суббоєприпаси, схожі на М74 – їх несе американська ракета ATACMS.
23 вересня видання Washington Post і Financial Times заявили, що Україна отримає від США ракети ATACMS із касетною бойовою частиною.
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