WSJ: Україна вперше застосувала ATACMS, отримані таємно

Американське видання The Wall Street Journal стверджує, що Україна запустила далекобійні ракети ATACMS по російських силах у вівторок 17 жовтня, ракети таємно передали США. ЗМІ посилається на власні джерела.

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Це перший випадок, коли ця зброя була застосована у російсько-українській війні, пише ЗМІ.

"Невелика кількість ракет була таємно відправлена в Україну останніми днями, де вони посилять здатність Києва завдавати дальніх ударів по російських силах під час важливого етапу їх контрнаступу", – заявляє WSJ із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Офіційно про постачання ATACMS не повідомлялось.

Надані моделі ATACMS мають дальність близько 100 миль (~160,9 км), стверджує ЗМІ.

Рішення США надіслати ATACMS готувалося давно, зазначає видання.

Україна неодноразово заявляла, що ракети є важливими для її військового плану, даючи їй необхідну дальність для ураження цілей за лінією фронту на окупованій Росією території, пише WSJ.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Військові пропагандисти РФ поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську після атаки: на них видно суббоєприпаси, схожі на М74 – їх несе американська ракета ATACMS.

23 вересня видання Washington Post і Financial Times заявили, що Україна отримає від США ракети ATACMS із касетною бойовою частиною.

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