Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною – американські медіа
Україна отримає від США ракети ATACMS з касетною бойовою частиною, повідомили Washington Post і Financial Times.
Така ракета може бити на відстань до 300 км і, на відміну від британських і французьких ракет Storm Shadow / SCALP EG запускається не з літаків, а з реактивних систем залпового вогню, такі як HIMARS.
США більше не планують використовувати касетні ATACMS під час своїх операцій. За даними американського міністерства оборони, з початку 1990-х років було випущено 2500 таких ракет, але багато з них пізніше були переобладнані унітарними бойовими частинами.
За останніми доступними даними, арсенал ATACMS налічує 1486 ракет, з яких 364 – касетні.
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive сказав, що Україні потрібні сотні ракет ATACMS.
FT пише, що Україна отримає ракети скоро, але в невеликій кількості, принаймні спочатку.
- Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.
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