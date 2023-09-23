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Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною – американські медіа

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 14:05
Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною – американські медіа - Фото
Фото: Вікіпедія

Україна отримає від США ракети ATACMS з касетною бойовою частиною, повідомили Washington Post і Financial Times.

Така ракета може бити на відстань до 300 км і, на відміну від британських і французьких ракет Storm Shadow / SCALP EG запускається не з літаків, а з реактивних систем залпового вогню, такі як HIMARS.

США більше не планують використовувати касетні ATACMS під час своїх операцій. За даними американського міністерства оборони, з початку 1990-х років було випущено 2500 таких ракет, але багато з них пізніше були переобладнані унітарними бойовими частинами.

За останніми доступними даними, арсенал ATACMS налічує 1486 ракет, з яких 364 – касетні.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю The Drive сказав, що Україні потрібні сотні ракет ATACMS.

FT пише, що Україна отримає ракети скоро, але в невеликій кількості, принаймні спочатку.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

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Андрій Водяний
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