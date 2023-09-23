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Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью – американские медиа

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 14:05
Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью – американские медиа - Фото
Фото: Википедия

Украина получит от США ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, сообщили Washington Post и Financial Times.

Такая ракета может бить на расстояние до 300 км и, в отличие от британских и французских ракет Storm Shadow/SCALP EG запускается не с самолетов, а из реактивных систем залпового огня, таких как HIMARS.

США больше не планируют использовать кассетные ATACMS в ходе своих операций. По данным американского министерства обороны, с начала 1990-х годов было выпущено 2500 таких ракет, но многие из них позже были переоборудованы унитарными боевыми частями.

По последним доступным данным, арсенал ATACMS насчитывает 1486 ракет, из которых 364 – кассетные.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive сказал, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.

FT пишет, что Украина получит ракеты скоро, но в небольшом количестве, по крайней мере, сначала.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по составам, штабам и другим целям в тылу россиян.

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Андрей Водяный
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