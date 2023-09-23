Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью – американские медиа
Украина получит от США ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, сообщили Washington Post и Financial Times.
Такая ракета может бить на расстояние до 300 км и, в отличие от британских и французских ракет Storm Shadow/SCALP EG запускается не с самолетов, а из реактивных систем залпового огня, таких как HIMARS.
США больше не планируют использовать кассетные ATACMS в ходе своих операций. По данным американского министерства обороны, с начала 1990-х годов было выпущено 2500 таких ракет, но многие из них позже были переоборудованы унитарными боевыми частями.
По последним доступным данным, арсенал ATACMS насчитывает 1486 ракет, из которых 364 – кассетные.
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive сказал, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.
FT пишет, что Украина получит ракеты скоро, но в небольшом количестве, по крайней мере, сначала.
- Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.
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