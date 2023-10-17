Президент Володимир Зеленський, заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали". Про це він розповів наприкінці свого відеозвернення.
"І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", – сказав він.
Офіційно про постачання ATACMS не повідомлялось раніше.
Сьогодні, 17 жовтня, вночі було завдано ударів по тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.
Військові пропагандисти РФ поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську після атаки: на них видно суббоєприпаси, схожі на М74 – їх несе американська ракета ATACMS.
Сьогодні ж видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела заявило, що Україна запустила ATACMS по російських силах, ракети таємно передали США для посилення спроможностей України під час важливого етапу контрнаступу.
- Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
Дивіться також: Бердянськ. Відео атаки прямо з аеродрому окупантів
Коментарі