Ракеті ATACMS, яка вдарила по Бердянську, майже 27 років. Скільки ще таких – фото
Після нічної атаки по тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники опублікували фото уламків ракети ATACMS. Ракеті майже 27 років, у США ще є принаймні 98 таких, молодших за цю, повідомив безпековий аналітик Колбі Бадвар.
"Це M39 (Block I) ATACMS. Дивіться дату виготовлення 10/96 [жовтень 1996 року]. Блок IА [наступна модифікована версія] почав сходити з конвеєра в серпні 1997 року. Україна використовує ракети, яким майже 27 років", – написав він.
M39 – базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби становить до 165 км.
У Сполучених штатів є принаймні 98 ракет Block I ATACMS, які молодші за цю конкретну, повідомив Бадвар.
Невідомо, скільки таких ракет США вже передали Україні.
США заявляли, що загалом мають 157 ракет цього типу.
"Той факт, що ракети 27-річної давнини перебувають у робочому стані та здатні пробити оборону проти російських балістичних ракет (С-300В), до біса смішний", – зазначив аналітик.
Фото уламка ракети, котре поширили окупанти:
Схема та інфографіка, які опублікував Бадвар:
Ще фото уламків ракети від загарбників:
- Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
- Президент Володимир Зеленський, заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали".
- Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела заявило, що Україна запустила ATACMS по російських силах, ракети таємно передали США для посилення спроможностей України під час важливого етапу контрнаступу.
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