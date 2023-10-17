Ракеті ATACMS, яка вдарила по Бердянську, майже 27 років. Скільки ще таких – фото

Після нічної атаки по тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники опублікували фото уламків ракети ATACMS. Ракеті майже 27 років, у США ще є принаймні 98 таких, молодших за цю, повідомив безпековий аналітик Колбі Бадвар.

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"Це M39 (Block I) ATACMS. Дивіться дату виготовлення 10/96 [жовтень 1996 року]. Блок IА [наступна модифікована версія] почав сходити з конвеєра в серпні 1997 року. Україна використовує ракети, яким майже 27 років", – написав він.

M39 – базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби становить до 165 км.

У Сполучених штатів є принаймні 98 ракет Block I ATACMS, які молодші за цю конкретну, повідомив Бадвар.

Невідомо, скільки таких ракет США вже передали Україні.

США заявляли, що загалом мають 157 ракет цього типу.

"Той факт, що ракети 27-річної давнини перебувають у робочому стані та здатні пробити оборону проти російських балістичних ракет (С-300В), до біса смішний", – зазначив аналітик.

Фото уламка ракети, котре поширили окупанти:

Схема та інфографіка, які опублікував Бадвар:

Ще фото уламків ракети від загарбників:

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS



ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Президент Володимир Зеленський, заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали".

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела заявило, що Україна запустила ATACMS по російських силах, ракети таємно передали США для посилення спроможностей України під час важливого етапу контрнаступу.

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