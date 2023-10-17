З'явилося відео, як сьогодні вночі ЗСУ запускали далекобійні ракети ATACMS. Кадри опублікував головнокомандувач Валерій Залужний.
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"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку", – написав він.
На відео видно запуск трьох ATACMS, ракетна установка HIMARS може запустити лише одну ракету такого типу.
Тобто до удару були залучені щонайменше три HIMARS.
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ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Раніше Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.
Судячи з інформації з відкритих джерел, удар по Бердянську був здійснений ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби до 165 км.
Судячи з інформації з відкритих джерел, удар по Бердянську був здійснений ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Це базовий варіант ракети з інерціальною системою управління і касетною головною частиною, що містить 950 бойових елементів типу M74. Дальність стрільби до 165 км.
- Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.
- Президент Володимир Зеленський, заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали".
- Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела заявило, що Україна запустила ATACMS по російських силах, ракети таємно передали США для посилення спроможностей України під час важливого етапу контрнаступу.
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