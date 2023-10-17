З'явилося відео, як сьогодні вночі ЗСУ запускали далекобійні ракети ATACMS. Кадри опублікував головнокомандувач Валерій Залужний.

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"ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку", – написав він.

На відео видно запуск трьох ATACMS, ракетна установка HIMARS може запустити лише одну ракету такого типу.

Тобто до удару були залучені щонайменше три HIMARS.

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Сили спеціальних операцій повідомили, що унаслідок операції Dragonfly вночі 17 жовтня у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян.

Президент Володимир Зеленський, заявив, що домовленості з президентом США Джо Байденом виконуються, а далекобійні ракети ATACMS "себе показали".

Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела заявило, що Україна запустила ATACMS по російських силах, ракети таємно передали США для посилення спроможностей України під час важливого етапу контрнаступу.

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