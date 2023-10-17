Игнат об ATACMS: Внесут серьезные коррективы на фронте. РФ будет рассказывать, что сбивает
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прогнозирует, что американские ракеты ATACMS изменят ситуацию на фронте, а россияне будут врать о том, что сбивают их, но вряд ли смогут это делать своими комплексами противовоздушной обороны. Об этом он сказал в эфире телемарафона.
"Конечно, это внесет серьезные коррективы на фронте – вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно. И без шансов для врага. Нам будут рассказывать, что сбивают их, но это из истории "не имеющих аналогов" С -400", – сказал Игнат.
Он отметил, что сложность сбить ATACMS состоит в том, что это баллистическая ракета. Спикер Воздушных сил провел параллель с российской ракетой "Искандер-М".
"Что такое баллистика? Простыми словами: представьте себе, что вы бросаете вверх камень, и он по дуге возвращается вниз. Приблизительно такая траектория полета ракеты. Летит она, поднимаясь высоко в небо, фактически до стратосферы, оттуда возвращается на землю, падая вниз с большой скоростью – где-то более 3500 км/ч", – объяснил Игнат.
Российские "Кинжалы", как подчеркнул он, тоже летят по баллистической траектории, но их на большую высоту поднимает истребитель, и уже оттуда ракета летит вниз. Однако "Кинжал" летит по разреженному воздуху в верхних слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью, а возвращаясь к своей цели, уже летит вниз со сниженной скоростью из-за трения об воздух.
"Это позволяет уничтожать его такими комплексами как Patriot", – сказал Игнат, выразив сомнение, что россияне смогут сбивать баллистические ATACMS своими С-400.
Спикер Воздушных сил прогнозирует, что с передачей Украине ATACMS ситуация будет меняться, и оккупанты начнут перемещать свои силы, как это было со стратегической авиацией РФ.
- Сегодня ССО сообщили, что ночью во временно оккупированных Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили, что это был удар ATACMS.
- Издание WSJ со ссылкой на источники заявило, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
- В вечернем видеообращении Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
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