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Ігнат про ATACMS: Внесуть серйозні корективи на фронті, а РФ розповідатиме, що збиває їх

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 20:58
Ігнат про ATACMS: Внесуть серйозні корективи на фронті, а РФ розповідатиме, що збиває їх - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прогнозує, що американські ракети ATACMS змінять ситуацію на фронті, а росіяни брехатимуть про те, що збивають їх, але навряд зможуть це робити своїми комплексами протиповітряної оборони. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"Звичайно, що це внесе серйозні корективи на фронті – ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно, філігранно і дуже точно. І без шансів для ворога. Нам будуть розповідати, що збивають їх, але це з історії "не имеющих аналогов" С-400", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що складність збити ATACMS полягає в тому, що це балістична ракета. Речник Повітряних сил провів паралель з російською ракетою "Іскандер-М".

"Що таке балістика? Простими словами: уявіть собі, що ви кидаєте вверх камінь, і він по дузі повертається вниз. Приблизно така траєкторія польоту ракети. Летить вона, здіймаючись високо в небо, фактично до стратосфери, звідти повертається на землю, падаючи вниз з великою швидкістю – десь понад 3500 км/год", – пояснив Ігнат.

Російські "Кинджали", як наголосив він, теж летять по балістичній траєкторії, але їх на велику висоту здіймає винищувач, і вже звідти ракета летить вниз. Однак "Кинджал" летить по розрідженому повітрю у верхніх шарах атмосфери з гіперзвуковою швидкістю, а повертаючись до своєї цілі, вже летить вниз зі зниженою швидкістю через тертя об повітря.

"Це дозволяє знищувати його такими комплексами, як Patriot", – сказав Ігнат, висловивши сумнів, що росіяни зможуть збивати балістичні ATACMS своїми С-400.

Речник Повітряних сил прогнозує, що з переданням Україні ATACMS ситуація буде змінюватись, і окупанти почнуть переміщувати свої сили, як це було зі стратегічною авіацією РФ.

  • Сьогодні ССО повідомили, що вночі у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили, що це був удар ATACMS.
  • Видання WSJ з посиланням на джерела заявило, що Україна дійсно запустила ATACMS – США таємно передали ракети.
  • У вечірньому відеозверненні Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Оксана Житнюк
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війнаповітряні силиЮрій Ігнатatacms
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