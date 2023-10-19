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Авдеевка. Россия обострила атаки, круглосуточные бои, ожесточенные обстрелы: карта, видео

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 11:51
Авдеевка. Россия обострила атаки, круглосуточные бои, ожесточенные обстрелы: карта, видео - Фото
Военные каналы публикуют этот снимок, утверждая, что он сделан под Авдеевкой

Российские оккупанты активизировали атаки в районе Авдеевки, бои продолжаются круглосуточно. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун и глава военной администрации города Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона.

По словам Штупуна, большинство боевых столкновений за минувшие сутки пришлось на Авдеевку и Марьинку.
Он отметил, что россияне продолжают пытаться окружить город, ведут штурмы при поддержке авиации. Вчера украинские воины сбили штурмовик Су-25 и отбили пять атак под Авдеевкой.
Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Барабаш заявил, что после "затишья" в городе фиксируют новое обострение, обстрелы продолжались всю ночь, а с позиций круглосуточно слышны стрелковые бои. 

"Условное снижение градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, закончилось, вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов по территории общины, увеличилось количество авиаракетных ударов", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что армия РФ пытается найти "лазейку" в обороне Вооруженных Сил Украины. В Авдеевку из-за ожесточенных боев не завозят гуманитарную помощь, но в городе есть запасы. 

Фронт в районе Авдеевки (Фото: Military Land)

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео работы роты ударных беспилотников 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха под Авдеевкой. На записи можно увидеть поражение вражеской техники FPV-дронами. 

"Россияне пытались осуществить "блицкриг", но понесли большие потери в живой силе и технике", — написал глава ОП. 

Украинский OSINT-паблик DeepState пишет, что противник возобновил штурмы со стороны Красногоровки — колонна бронетехники атаковала в направлении железной дороги, чтобы закрепиться на ней и выйти к Степовому. 

Аналитики пишут, что благодаря работе артиллеристов 31 и 110 отдельных механизированных бригад, а также Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого, атака РФ была сорвана. 

"Не стоит говорить об окончании наступательных действий врага в районе Авдеевки, ведь неизвестно, сколько еще резервов у них стоит, чтобы отправиться на штурм. И сегодняшний штурм является примером того, что активная фаза продолжается, ударный кулак из большого количества техники и личного состава до сих пор есть", — сказано в сообщении. 

  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
  • Спикер Таврического направления заявил, что захватчики, понеся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
  • 17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

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Дмитрий Гриниченко
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