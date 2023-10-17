ВСУ о ситуации под Авдеевкой: РФ штурмует большими группами пехоты, ползают, террикон наш

Российские оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

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По его словам, под Авдеевкой за сутки украинские воины отбили более 10 атак, россияне не могут прорваться.

"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее уже не идут, а ползают, так как мы не даем им поднять голову. Штурмуют в основном мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий и отряды Шторм-Z", — сказал Штупун.

Он отметил, что в первой волне атак, которая началась 10 октября, враг применял намного больше бронетехники, чем сейчас.

Спикер ВСУ опроверг сообщения пропагандистов РФ о якобы заходе на террикон Авдеевского коксохимического завода на северном фланге.

"Террикон важен тем, что это господствующая высота, он под нашим контролем", — резюмировал он.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.

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