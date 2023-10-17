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ВСУ о ситуации под Авдеевкой: РФ штурмует большими группами пехоты, ползают, террикон наш

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 14:16
ВСУ о ситуации под Авдеевкой: РФ штурмует большими группами пехоты, ползают, террикон наш - Фото
Авдеевка (Фото: Нацполиция)

Российские оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, под Авдеевкой за сутки украинские воины отбили более 10 атак, россияне не могут прорваться. 

"Бросают вперед пехоту, идут очень большими группами, вернее уже не идут, а ползают, так как мы не даем им поднять голову. Штурмуют в основном мотострелки, мобилизованные с оккупированных территорий и отряды Шторм-Z", — сказал Штупун.

Он отметил, что в первой волне атак, которая началась 10 октября, враг применял намного больше бронетехники, чем сейчас.

Спикер ВСУ опроверг сообщения пропагандистов РФ о якобы заходе на террикон Авдеевского коксохимического завода на северном фланге. 

"Террикон важен тем, что это господствующая высота, он под нашим контролем", — резюмировал он.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Дмитрий Гриниченко
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войнаавдеевкаДонбасснаступлениеАлександр Штупун
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