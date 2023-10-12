РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил в эфире телемарафона, что российские оккупанты наносят "очень много" ракетных и авиаударов по городу. По его словам, ситуация настолько напряженная, что невозможно даже достать людей из-под завалов разрушенных домов.

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"Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки враг не прекращает штурмовые действия по позициям вокруг города. Лупят как по позициям, так и по городу со всего, что у них есть. Сотни обстрелов по позициям, десятки – по городу", – сказал Барабаш.

По его словам, вчера, 11 октября, россияне нанесли 20 ракетных ударов по Авдеевке, также враг сбросил на город 12 управляемых авиабомб.

Начальник городской ОВА отметил, что оккупанты целятся в основном по многоэтажкам.

Вчера оккупанты ударили по жилому дому, в результате чего погиб мужчина. Предварительно, по словам местных, под завалами до сих пор находится пожилая пара.

На вопрос, позволяет ли ситуация достать людей из-под завалов, Барабаш ответил: "К сожалению, нет".

"На сегодняшний день уже около 30 обстрелов. Нереально ни заехать техникой спасателям, ни физически просто находиться там. Ну и скажем так, что девятиэтажный дом там сложился до первого этажа. Нереально там проводить работы в этих условиях", – сказал он.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.

За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

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