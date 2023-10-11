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ВСУ: У Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ бросила много бронетехники. Бои продолжаются видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 18:30
Видео: соцсети
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Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил LIGA.net, что в районе Авдеевки нет "мясных штурмов", о которых накануне сообщали украинские каналы, поскольку к наступлению россияне привлекли много бронетехники. Украинские военные продолжают уничтожать врага и отбивают атаки.

"Нельзя сказать, что это "мясные штурмы", потому что привлечено достаточно много бронированной техники. Если 18 танков мы уничтожили и 59 бронемашин. Просто враг активно пошел, скажем, проводит наступательные действия и терпит большие, чем обычно, потери", – сказал Штупун.

По его словам, за сутки украинские военные ликвидировали 750 оккупантов вблизи Авдеевки, троих оккупантов взяли в плен. Также, говорит Штупун, уничтожены много военной техники на этом направлении.

Ранее Штупун заявлял в эфире телемарафона, что россияне наступают в частности в районах Авдеевки, Керамика, Тоненького и Первомайского. Тогда он отметил, что все атаки противника Силы обороны отразили.

Он добавил, что россияне давно пытаются окружить Авдеевку, а сейчас "чуть-чуть поднакопили металлолома и личного состава" и пытаются совершить прорыв.

Начальник городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона заявил, что 10 октября оккупанты привлекли на этом направлении около 2000 своих военнослужащих, а сегодня продолжают штурмовать по разным направлениям украинские позиции в основном группами по 20-30 человек.

В Telegram-канале Барабаш также отреагировал на "вбросы" российской военной пропаганды о том, что войска РФ якобы взяли Авдеевку и несколько населенных пунктов рядом. Он опроверг это, назвав фейками.

"Все отбито, все держится, ребята работают", – сказал он.

В сети появились фото и видео подбитой и уничтоженной техники и личного состава россиян под Авдеевкой, на которой оккупанты пытались взять населенный пункт в кольцо. Отмечено, что огонь по вражеским целям на роликах ведут бойцы 53-й отдельной механизированной бригады.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі
  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За минувшие сутки россияне потеряли на фронте около сотни единиц бронетехники. Также вчера впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.
Милана Головань, Евгения Мазур
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