"Мы их ждали". ВСУ отбили все атаки РФ на Авдеевку, потерь рубежей и позиций нет

Россияне совершают массированные атаки в районе Авдеевки Донецкой области, но на данный момент все штурмы отражены. Силы обороны готовились к таким действиям противника, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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Он отметил, что в районе Авдеевки продолжаются бои, россияне ведут наступательные действия при поддержке большого количества танков и бронетехники. В частности, это фиксируется в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое и Первомайское.

"Хочу сразу успокоить всех: отражены на данное время все атаки врага. Потерь рубежей и позиций наши воины не допустили", – сказал Штупун.

Отвечая на вопрос, как украинским силам удается сдерживать такое массированное наступление россиян на Авдеевском направлении, Штупун сказал: "Мы их ждали. Парни хорошо заминировали подходы. Грамотно расставлены наши противотанковые средства. Боевая работа идет, работает артиллерия – достаточно точно и достаточно мощно".

Он добавил, что россияне давно пытаются окружить Авдеевку, а сейчас "немного поднакопили металлолома и личного состава" и пытаются совершить прорыв.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

За минувшие сутки россияне потеряли на фронте около сотни единиц бронетехники. Также вчера впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

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