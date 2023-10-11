Генштаб: Потери РФ резко возросли: ликвидировано 820 оккупантов, 34 танка, почти сотня БТР

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 820 российских оккупантов, 34 танка, почти сотню БТР и сбили самолет. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:

→ личного состава — 283 900 (+820),

→ танков — 4863 (+34),

→ боевых бронированных машин — 9220 (+91),

→ артиллерийских систем — 6731 (+18),

→ РСЗО — 809 (+1),

→ средств ПВО — 545 (+1),

→ самолетов — 316 (+1),

→ вертолетов — 316,

→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5226 (+19),

→ крылатых ракет — 1530,

→ кораблей/катеров — 20,

→ подлодок — 1,

→ автомобильной техники и автоцистерн — 9145 (+20),

→ специальной техники — 965 (+4).

Вечером 10 октября спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг активизировался под Авдеевкой, однако украинские воины отразили все атаки и не допустили потери рубежей и позиций.

Собеседник LIGA.net, который воюет на этом направлении, подтвердил информацию о массированных авиационных ударах армии РФ еще с утра 10 октября.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.

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