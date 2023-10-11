Генштаб: Потери РФ резко возросли: ликвидировано 820 оккупантов, 34 танка, почти сотня БТР
Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили 820 российских оккупантов, 34 танка, почти сотню БТР и сбили самолет. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие ориентировочные потери врага после начала полномасштабного вторжения составили:
→ личного состава — 283 900 (+820),
→ танков — 4863 (+34),
→ боевых бронированных машин — 9220 (+91),
→ артиллерийских систем — 6731 (+18),
→ РСЗО — 809 (+1),
→ средств ПВО — 545 (+1),
→ самолетов — 316 (+1),
→ вертолетов — 316,
→ БпЛА оперативно-тактического уровня — 5226 (+19),
→ крылатых ракет — 1530,
→ кораблей/катеров — 20,
→ подлодок — 1,
→ автомобильной техники и автоцистерн — 9145 (+20),
→ специальной техники — 965 (+4).
Вечером 10 октября спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг активизировался под Авдеевкой, однако украинские воины отразили все атаки и не допустили потери рубежей и позиций.
Собеседник LIGA.net, который воюет на этом направлении, подтвердил информацию о массированных авиационных ударах армии РФ еще с утра 10 октября.
- Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.
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