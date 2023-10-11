Генштаб: Втрати РФ різко зросли: ліквідовано 820 окупантів, 34 танки, майже сотня БТР

Збройні Сили України минулої доби знищили 820 російських окупантів, 34 танки, майже сотню БТР і збили літак. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:

→ особового складу – 283 900 (+820),

→ танків – 4863 (+34),

→ бойових броньованих машин – 9220 (+91),

→ артилерійських систем – 6731 (+18),

→ РСЗВ — 809 (+1),

→ засобів ППО – 545 (+1),

→ літаків — 316 (+1),

→ гелікоптерів — 316,

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),

→ крилатих ракет – 1530,

→ кораблів/катерів — 20,

→ підводних човнів — 1,

→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9145 (+20),

→ спеціальної техніки – 965 (+4).

Увечері 10 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог активізувався під Авдіївкою, проте українські воїни відбили всі атаки та не допустили втрати рубежів і позицій.

Співрозмовник LIGA.net, який воює на цьому напрямку, підтвердив інформацію про масовані авіаційні удари армії РФ ще зранку 10 жовтня.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.

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