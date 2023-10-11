Генштаб: Втрати РФ різко зросли: ліквідовано 820 окупантів, 34 танки, майже сотня БТР
Збройні Сили України минулої доби знищили 820 російських окупантів, 34 танки, майже сотню БТР і збили літак. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні орієнтовні втрати ворога після початку повномасштабного вторгнення склали:
→ особового складу – 283 900 (+820),
→ танків – 4863 (+34),
→ бойових броньованих машин – 9220 (+91),
→ артилерійських систем – 6731 (+18),
→ РСЗВ — 809 (+1),
→ засобів ППО – 545 (+1),
→ літаків — 316 (+1),
→ гелікоптерів — 316,
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5226 (+19),
→ крилатих ракет – 1530,
→ кораблів/катерів — 20,
→ підводних човнів — 1,
→ автомобільної техніки та автоцистерн — 9145 (+20),
→ спеціальної техніки – 965 (+4).
Увечері 10 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог активізувався під Авдіївкою, проте українські воїни відбили всі атаки та не допустили втрати рубежів і позицій.
Співрозмовник LIGA.net, який воює на цьому напрямку, підтвердив інформацію про масовані авіаційні удари армії РФ ще зранку 10 жовтня.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.
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