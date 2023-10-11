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"Ми на них чекали". ЗСУ відбили всі атаки РФ на Авдіївку, втрат рубежів і позицій немає

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 15:54
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Росіяни здійснюють масовані атаки в районі Авдіївки Донецької області, але наразі всі штурми відбито. Сили оборони готувались до таких дій противника, розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в районі Авдіївки тривають бої, росіяни ведуть наступальні дії за підтримки великої кількості танків і бронетехніки. Зокрема, це фіксується в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке та Первомайське.

"Хочу одразу заспокоїти всіх: відбито на даний час усі атаки ворога. Втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили", – сказав Штупун.

Відповідаючи на запитання, як українським силам вдається стримувати такий масований наступ росіян на Авдіївському напрямку, Штупун сказав: "Ми їх чекали. Хлопці добре замінували підходи. Грамотно розставлені наші протитанкові засоби. Бойова робота йде, працює артилерія – досить точно і досить потужно".

Він додав, що росіяни давно намагаються оточити Авдіївку, а наразі "трошки піднакопичили металобрухту і особового складу" і намагаються здійснити прорив.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою та завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За минулу добу росіяни втратили на фронті майже сотню одиниць бронетехніки. Також вчора вперше з кінця червня було знищено російський літак.
Оксана Житнюк
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війнаавдіївкаМар'їнкаОлександр Штупун
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