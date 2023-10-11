Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив LIGA.net, що в районі Авдіївки немає "м'ясних штурмів", про які напередодні повідомляли українські канали, оскільки до наступу росіяни залучили багато бронетехніки. Українські військові продовжують знищувати ворога та відбивають атаки.

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"Не можна сказати, що це "м'ясні штурми", тому що залучено досить багато броньованої техніки. Якщо 18 танків ми знищили й 59 бронемашин. Просто ворог активно пішов, скажімо, проводить наступальні дії та зазнає більших, ніж зазвичай, втрат", – сказав Штупун.

За його словами, за добу українські військові ліквідували 750 окупантів поблизу Авдіївки, трьох окупантів взяли в полон. Також, каже Штупун, знищено багато військової техніки на цьому напрямку.

Раніше Штупун заявляв в ефірі телемарафону, що росіяни наступають зокрема в районах Авдіївки, Кераміка, Тоненького та Первомайського. Тоді він зазначив, що всі атаки ворога Сили оборони відбили.

Він додав, що росіяни давно намагаються оточити Авдіївку, а зараз "трошки піднакопичили металобрухту і особового складу" і намагаються здійснити прорив.

Начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону заявив, що 10 жовтня окупанти залучили на цьому напрямку близько 2000 своїх військовослужбовців, а сьогодні продовжують штурмувати з різних напрямків українські позиції здебільшого групами по 20-30 окупантів.

У Telegram-каналі Барабаш також відреагував на "вкиди" російської військової пропаганди про те, що війська РФ нібито взяли Авдіївку та декілька населених пунктів поруч. Він спростував це, назвавши фейками.

"Все відбито, все тримається, хлопці працюють", – сказав він.

У мережі з'явилися фото та відео підбитої та знищеної техніки й особового складу росіян під Авдіївкою, якою окупанти намагалися взяти населений пункт у кільце. Зазначено, що вогонь по ворожих цілях на роликах ведуть бійці 53 окремої механізованої бригади.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою та завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За минулу добу росіяни втратили на фронті майже сотню одиниць бронетехніки. Також вчора вперше з кінця червня було знищено російський літак.

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