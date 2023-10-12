РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив в ефірі телемарафону, що російські окупанти завдають "дуже багато" ракетних та авіаударів по місту. За його словами, ситуація настільки напружена, що неможливо навіть дістати людей з-під завалів зруйнованих будинків.

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"Ситуація дуже напружена. Вже третю добу ворог не припиняє штурмові дії по позиціях навколо міста. Гатять як по позиціях, так і по місту з усього, що в них є в наявності. Сотні обстрілів по позиціях, десятки – по місту", – сказав Барабаш.

За його словами, вчора, 11 жовтня, росіяни завдали 20 ракетних ударів по Авдіївці, також ворог скинув на місто 12 керованих авіабомб.

Начальник міської ОВА зазначив, що окупанти ціляться здебільшого по багатоповерхівках.

Вчора окупанти вдарили по житловому будинку, внаслідок чого загинув чоловік. Попередньо, за словами місцевих, під завалами досі перебуває літня пара.

На запитання, чи дозволяє ситуація дістати людей з-під завалів, Барабаш відповів: "На жаль, ні".

"На сьогодні вже під 30 обстрілів. Нереально ні заїхати технікою рятівникам, ні фізично просто знаходитися там. Ну і скажімо так, що дев'ятиповерховий будинок там склався до першого поверху. Нереально там проводити роботи в цих умовах", – сказав він.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

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