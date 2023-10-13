ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся

Спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун заявил, что в зоне его ответственности третьи сутки россияне теряют больше 750 человек в день. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг пытается безуспешно прорвать украинскую оборону — за сутки было 27 авиационных ударов, 49 штурмов и 831 обстрел, 80% из которых пришлось на районы Авдеевки и Марьинки.

Украинская артиллерия выполнила 1589 огневых задач, армия РФ потеряла 786 человек, один сдался в плен.

Уничтожено 80 единиц техники — 13 танков, 34 бронемашин, 17 артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны.

"Больницы Донецка и прилегающих населенных пунктов переполнены. Оккупанты начали отказываться идти в бой, зная о масштабе потерь. Третий день подряд увеличиваются их потери — каждые сутки более 750 человек. Они выдохнутся рано или поздно. Мы ждали атаки, они копили силы, но больше им нечего показать", — сказал Штупун.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

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