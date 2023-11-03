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На юге РФ за сутки потеряла 483 оккупантов, без успеха наступала на Авдеевку – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 17:35
На юге РФ за сутки потеряла 483 оккупантов, без успеха наступала на Авдеевку – Тарнавский - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Таврическом направлении российские оккупанты потеряли 483 человека и 31 единицу техники, без успеха наступали на Авдеевку. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

В общей сложности, на направлении оккупанты нанесли 22 авиаудара, провели 38 боевых столкновений и совершили 1073 артобстрела, сообщил он.

Украинские защитники стойко держат оборону на Авдеевском направлении, оккупанты без успеха вели наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского, отметил Тарнавский.

Карта: Deepstate.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1341 огневой задачи, пишет командующий.

"Общие потери врага составили 483 человека. Уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 11 танков, четыре боевых бронемашины, шесть артсистем, два БпЛА, восемь автомобилей, два склада боеприпасов", – сообщил бригадный генерал.

Вместе с этим продолжается ведение наступательной операции Сил обороны на Мелитопольском направлении, подытожил он.

  • 2 ноября Силы обороны Украины уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25, всего – около 40 единиц техники на Таврическом направлении за минувшие сутки.
  • 3 ноября Генштаб сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Донецка, украинские военные отбивают атаки, уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы врага и еще одну их "важную цель".
  • За прошедшие сутки армия РФ в Украине потеряла 850 человек, 24 танка, такое же количество БМП и 36 артсистем.

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Артём Джерипа
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