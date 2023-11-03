Генштаб: Росія наступає на п'яти напрямках, ЗСУ спалили РЕБ росіян та одну "важливу ціль"

Російські окупанти наступають в районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Донецька, українські військові відбивають атаки, знищили станцію радіоелектронної боротьби ворога та ще одну їхню "важливу ціль". Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові кажуть, що за добу на фронті відбулося 50 бойових зіткнень. Серед них – 30 атак біля Авдіївки та Мар'їнки.

Загарбники безуспішно наступали в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, не полишають спроб оточити Авдіївку, але Сили оборони відбиваються та завдають противнику значних втрат.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, успіху не мав. Українські військові відбили близько 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти марно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут ЗСУ відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські військові ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Українська авіація здійснила 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів, а також іншу важливу ціль противника.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.

25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу в одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

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