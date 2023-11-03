Росія всю ніч атакувала Україну "шахедами": збили 24 з 38 та одну ракету Х-59 – Генштаб

В ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59: вибухи чули у Кіровоградській, Львівській та Чернігівській областях, є влучання у Харкові та області. За даними Генштабу ЗСУ, 24 ворожі дрони та ракету було знищено.

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Про атаку території України ворожими БпЛА повідомили увечері Повітряні сили. Атака тривала всю ніч, відбій повітряної тривоги було оголошено лише о 5:21 ранку.

Влада Харківщини повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів області є влучання по цивільних об'єктах.

За даними Нацполіції, в атаці на Харківщину брали участь щонайменше 10 безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.

У ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

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