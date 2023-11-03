Росія всю ніч атакувала Україну "шахедами": збили 24 з 38 та одну ракету Х-59 – Генштаб
В ніч проти 3 листопада Росія атакувала Україну 38 дронами-камікадзе та керованою авіаційною ракетою Х-59: вибухи чули у Кіровоградській, Львівській та Чернігівській областях, є влучання у Харкові та області. За даними Генштабу ЗСУ, 24 ворожі дрони та ракету було знищено.
Про атаку території України ворожими БпЛА повідомили увечері Повітряні сили. Атака тривала всю ніч, відбій повітряної тривоги було оголошено лише о 5:21 ранку.
Влада Харківщини повідомила, що в обласному центрі та в одному з населених пунктів області є влучання по цивільних об'єктах.
За даними Нацполіції, в атаці на Харківщину брали участь щонайменше 10 безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.
- У ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
- У ніч на 1 листопада окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.
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