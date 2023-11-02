На Одещині пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про балістику

Ввечері 2 листопада в Одеській області пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у Білгород-Дністровському районі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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18:40. В Одеській області загроза застосування балістики, почалася повітряна тривога, повідомили у ПС.

18:43. Моніторингові канали, зокрема monitor, заявили про ракету у напрямку Білгород-Дністровського району. Було чути вибух у Затоці.

"Білгород-Дністровський район, пройдіть, будь ласка, в укриття та будьте там до відбою повітряної тривоги! Це важливо", – написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

19:02. В Одеській області відбій повітряної тривоги.

В ніч проти 1 листопада окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed-136 і керовану авіаційну ракету Х-59.

Того ж дня Сили протиповітряної оборони збили дві авіаракети Х-59, які окупанти скерували на Одеську область.

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