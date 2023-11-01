Російська авіація випустила по Одеській області дві ракети Х-59: зенітники ЗСУ знищили їх

Українські Сили протиповітряної оборони збили дві авіаракети Х-59, які окупанти скерували на Одеську область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Сьогодні, 1 листопада, зенітною ракетною Одеською бригадою повітряного командування ''Південь'' над морем було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, які були випущені із російських літаків тактичної авіації та спрямовані на Одеський район, повідомили у Повітряних силах.

ДОВІДКА. Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км – одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше потерпають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

В ніч проти 1 листопада окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе Shahed-136 і керовану авіаційну ракету Х-59.

Сьогодні зранку у Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи.

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