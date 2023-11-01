Авиация РФ выпустила по Одесской области две ракеты Х-59: зенитчики ВСУ уничтожили их
01.11.2023, 11:54
Иллюстративный скриншот
Украинские Силы противовоздушной обороны сбили две авиаракеты Х-59, которые оккупанты выпустили по Одесской области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Сегодня, 1 ноября, зенитной ракетной Одесской бригадой воздушного командования "Юг" над морем были уничтожены две управляемых авиационных ракеты Х-59, выпущенные российскими самолетами тактической авиации и направленные на Одесский район, сообщили в Воздушных силах.
СПРАВКА. Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса "воздух-поверхность" с дальностью до 280 км – одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы чаще всего обстреливают военные и гражданские объекты в Украине. От применения такого оружия больше всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.
- В ночь на 1 ноября оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе Shahed-136 и управляемую авиационную ракету Х-59.
- Сегодня утром в Миргороде в Полтавской области раздались взрывы.
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