У Миргороді під Полтавою лунають вибухи. Там військовий аеродром, ЗСУ писали про ракетну загрозу
01.11.2023, 09:08
Аеродром у Миргороді (Фото: ЗСУ)
У Миргороді на Полтавщині вранці 1 листопада пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Про звуки вибухів повідомило Суспільне.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Близько 09:00 у громаді було чути вибухи.
За 10 хвилин до цього командування Повітряних сил писало про ракетну небезпеку.
У Миргороді розташований військовий аеродром.
Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.
Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.
- У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
- У ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
- У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі