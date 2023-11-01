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У Миргороді під Полтавою лунають вибухи. Там військовий аеродром, ЗСУ писали про ракетну загрозу

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 09:08
У Миргороді під Полтавою лунають вибухи. Там військовий аеродром, ЗСУ писали про ракетну загрозу - Фото
Аеродром у Миргороді (Фото: ЗСУ)

У Миргороді на Полтавщині вранці 1 листопада пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару. Про звуки вибухів повідомило Суспільне.

Близько 09:00 у громаді було чути вибухи.

За 10 хвилин до цього командування Повітряних сил писало про ракетну небезпеку.

У Миргороді розташований військовий аеродром.

Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

Раніше стало відомо про приліт у Кременчуцький нафтопереробний завод, виникла пожежа, підприємство не працює.

  • У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59.
  • У ніч проти 31 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Миргородському району.
  • У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, голова ОВА заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Читайте також: Росія атакувала Україну "шахедами". Вибухи у Кременчуці, біля Старокостянтинова та Миргорода

Дмитро Гриниченко
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