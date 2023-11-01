В Миргороде под Полтавой звучат взрывы. Там военный аэродром, ВСУ писали о ракетной угрозе
01.11.2023, 09:08
Аэродром в Миргороде (Фото: ВСУ)
В Миргороде Полтавской области утром 1 ноября прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. О звуках взрывов сообщило Суспильне.
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Около 09:00 в громаде были слышны взрывы.
За 10 минут до этого командование Воздушных сил писало о ракетной опасности.
В Миргороде расположен военный аэродром.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.
Ранее стало известно о прилете в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар, предприятие не работает.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
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