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В Миргороде под Полтавой звучат взрывы. Там военный аэродром, ВСУ писали о ракетной угрозе

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 09:08
В Миргороде под Полтавой звучат взрывы. Там военный аэродром, ВСУ писали о ракетной угрозе - Фото
Аэродром в Миргороде (Фото: ВСУ)

В Миргороде Полтавской области утром 1 ноября прозвучали взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара. О звуках взрывов сообщило Суспильне.

Около 09:00 в громаде были слышны взрывы. 

За 10 минут до этого командование Воздушных сил писало о ракетной опасности.

В Миргороде расположен военный аэродром. 

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.

Ранее стало известно о прилете в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, возник пожар, предприятие не работает.

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

Читайте также: Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, возле Староконстантинова и Миргорода

Дмитрий Гриниченко
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