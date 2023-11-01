Кременчуг. Россия ударила дронами Shahed-136 по НПЗ, предприятие остановлено — фото
01.11.2023, 07:10
Пожар на Кременчугском НПЗ (Фото: Полтавская ОВА)
Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 1 ноября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, воздушная тревога в области продолжалась более четырех часов.
Зафиксирован прилет по НПЗ в Кременчуге, возник пожар, который ликвидировали спасатели, ситуация контролируемая.
Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях уточняется, предприятие остановлено, все службы работают на местах.
Часть беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны.
- В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
- В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
- В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.
Читайте также: Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии