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Кременчуг. Россия ударила дронами Shahed-136 по НПЗ, предприятие остановлено — фото

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 07:10
Кременчуг. Россия ударила дронами Shahed-136 по НПЗ, предприятие остановлено — фото - Фото
Пожар на Кременчугском НПЗ (Фото: Полтавская ОВА)

Российские оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в ночь на 1 ноября. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, воздушная тревога в области продолжалась более четырех часов. 

Зафиксирован прилет по НПЗ в Кременчуге, возник пожар, который ликвидировали спасатели, ситуация контролируемая.

Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях уточняется, предприятие остановлено, все службы работают на местах.

Часть беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны. 

  • В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Украину 12 дронами-камикадзе Shahed-136 и двумя ракетами Х-59.
  • В ночь на 31 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Миргородскому району.
  • В Кривом Роге утром 31 октября раздался взрыв, глава ОВА заявил, что противовоздушная оборона сбила беспилотник врага.

Читайте также: Россия атаковала Украину "шахедами". Взрывы в Кременчуге, у Староконстантинова и Миргорода 

Дмитрий Гриниченко
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