У Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА заявили про успішну роботу ППО
31.10.2023, 11:17
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У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибуху повідомив місцевий канал Перший міський.
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Близько 11:07 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.
Вже за кілька хвилин у місті було чути вибух.
Повітряні сили написали про загрозу удару балістичними ракетами із південного напрямку.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.
Джерела LIGA.net у місті припускають, що росіяни могли завдати удару по передмістю, однак точних даних поки що немає.
ОНОВЛЕНО об 11:38. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.
Раніше стало відомо, що вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою. З'явилися фото, а також відео наслідків.
- У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
- Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
- 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю.
Читайте також: Росія вдарила ракетою Х-59 по району Миргорода. Також запустила два "шахеди"
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