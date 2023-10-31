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У Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА заявили про успішну роботу ППО

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 11:17
У Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА заявили про успішну роботу ППО - Фото
доповнено

У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибуху повідомив місцевий канал Перший міський.

Близько 11:07 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.
Вже за кілька хвилин у місті було чути вибух.
Повітряні сили написали про загрозу удару балістичними ракетами із південного напрямку.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

Джерела LIGA.net у місті припускають, що росіяни могли завдати удару по передмістю, однак точних даних поки що немає.

ОНОВЛЕНО об 11:38. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Раніше стало відомо, що вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою. З'явилися фото, а також відео наслідків.
  • У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.
  • Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
  • 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю.

Читайте також: Росія вдарила ракетою Х-59 по району Миргорода. Також запустила два "шахеди" 

Дмитро Гриниченко
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