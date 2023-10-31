У Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА заявили про успішну роботу ППО

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У Кривому Розі вранці 31 жовтня пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибуху повідомив місцевий канал Перший міський.

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Близько 11:07 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.

Вже за кілька хвилин у місті було чути вибух.

Повітряні сили написали про загрозу удару балістичними ракетами із південного напрямку.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

Джерела LIGA.net у місті припускають, що росіяни могли завдати удару по передмістю, однак точних даних поки що немає.

ОНОВЛЕНО об 11:38. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що протиповітряна оборона збила безпілотник ворога.

Раніше стало відомо, що вранці 30 жовтня росіяни вдарили по судноремонтному заводу під Одесою. З'явилися фото , а також відео наслідків.

У ніч на 30 жовтня російські окупанти атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 і двома ракетами Х-59.

Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область. Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.

27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю.

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