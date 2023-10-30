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З'явилося відео наслідків ракетних ударів під Одесою: росіяни били з "Іскандеру" видео

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 15:13
Фото: t.me/SJTF_Odes
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Сили оборони півдня України показали відео та фото наслідків раптової ракетної атаки російських окупантів на припортову інфраструктуру Одеської області. Вранці 30 жовтня противник завдав ракетних ударів, пізніше влада уточнила, що зачепило судноремонтний завод.

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За даними військових, терористи застосували балістичне озброєння – оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", а не надзвукові ракети "Онікс", як вважалося раніше.

Четверо співробітників підприємства отримали поранення, двох із них ушпиталено.

Фото: t.me/SJTF_Odes

Про жертви та масштаби руйнувань не повідомляється, на відео та фото видно, що принаймні два прильоти були на відкритій місцевості, пошкоджено промислову будівлю та спецтехніку.

Фото: t.me/SJTF_Odes
Євген Пилипенко
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