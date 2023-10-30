Сили оборони півдня України показали відео та фото наслідків раптової ракетної атаки російських окупантів на припортову інфраструктуру Одеської області. Вранці 30 жовтня противник завдав ракетних ударів, пізніше влада уточнила, що зачепило судноремонтний завод.

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За даними військових, терористи застосували балістичне озброєння – оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", а не надзвукові ракети "Онікс", як вважалося раніше.

Четверо співробітників підприємства отримали поранення, двох із них ушпиталено.

Про жертви та масштаби руйнувань не повідомляється, на відео та фото видно, що принаймні два прильоти були на відкритій місцевості, пошкоджено промислову будівлю та спецтехніку.

У ніч проти 30 жовтня 2023 року росіяни атакували Україну 12 дронами-камікадзе Shahed-136 та двома ракетами Х-59. Вибухи були у семи областях, зокрема у Дніпрі та Старокостянтинові.

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