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Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи були у Дніпрі та Старокостянтинові

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 07:32
Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи були у Дніпрі та Старокостянтинові - Фото
Старокостянтинів (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 жовтня. Вибухи були чутні у Дніпрі та Старокостянтинові.

У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони, постраждалих та прильотів немає, всі цілі були збиті.

Близько 02:00 у передмісті Дніпра було чути вибухи.

Командування Повітряних сил повідомляло про ракетну небезпеку.

Іншої офіційної інформації від влади поки що немає.

Канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими на південному напрямку, написав, що удар міг завдаватися крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", проте точно підтвердити цю інформацію поки що не можна.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що РФ запустила 12 "шахедів" — ППО збила всі.

  • Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.
  • Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
  • 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

Читайте також: Дніпро. ЗСУ збили три ракети "Іскандер-К", а четверта теж не досягла цілі – ПС

Дмитро Гриниченко
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