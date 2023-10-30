Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи були у Дніпрі та Старокостянтинові
30.10.2023, 07:32
Старокостянтинів (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 жовтня. Вибухи були чутні у Дніпрі та Старокостянтинові.
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У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони, постраждалих та прильотів немає, всі цілі були збиті.
Близько 02:00 у передмісті Дніпра було чути вибухи.
Командування Повітряних сил повідомляло про ракетну небезпеку.
Іншої офіційної інформації від влади поки що немає.
Канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими на південному напрямку, написав, що удар міг завдаватися крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", проте точно підтвердити цю інформацію поки що не можна.
У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що РФ запустила 12 "шахедів" — ППО збила всі.
- Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.
- Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.
- 27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.
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