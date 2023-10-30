Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи були у Дніпрі та Старокостянтинові

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 30 жовтня. Вибухи були чутні у Дніпрі та Старокостянтинові.

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У Хмельницькій обласній військовій адміністрації заявили про роботу протиповітряної оборони, постраждалих та прильотів немає, всі цілі були збиті.

Близько 02:00 у передмісті Дніпра було чути вибухи.

Командування Повітряних сил повідомляло про ракетну небезпеку.

Іншої офіційної інформації від влади поки що немає.

Канал "Николаевский ванек", який, як вважається, пов'язаний з військовими на південному напрямку, написав, що удар міг завдаватися крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", проте точно підтвердити цю інформацію поки що не можна.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що РФ запустила 12 "шахедів" — ППО збила всі.

Росія в ніч на 29 жовтня атакувала дронами Хмельницьку область.

Також було завдано ракетного удару по Миргородському району Полтавської області.

27 жовтня та вночі на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю, повідомляли обласні військові адміністрації.

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