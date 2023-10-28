Вчора та вночі ППО знищила по три ракети над Миколаївською та Дніпропетровською областями

27 жовтня та у ніч на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляють глави обласних військових адміністрацій.

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Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що 27 жовтня Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 окупантів.

Унаслідок падіння уламків ракет у двох місцях сталися загоряння сухої трави – їх оперативно ліквідували, постраждалих немає, зазначив Кім.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили в небі над областю три російські ракети, тип не уточнюється.

ДОВІДКА. Х-59 "Овод" – це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії, до 45 км. Вартість Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.



У серпні 2022-го росіяни витратили таку Х-59 "Овод" – це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії, до 45 км. Вартість Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.У серпні 2022-го росіяни витратили таку на знищення громадського туалету на околиці смт Нововоронцовка у Херсонській області.

Близько першої ночі 28 жовтня у передмістях Дніпра та Кривого Рогу було чути вибухи. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у першому місті і написав місцевий ресурс Перший Криворізький із другого.

Вночі з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, є влучання, написав глава ОВА.

Вранці 25 жовтня 2023 року ЗСУ нібито вразили ракетами ATACMS позицію російської ППО з трьома зенітними ракетними системами С-400 у Луганській області.

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