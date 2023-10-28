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Вчора та вночі ППО знищила по три ракети над Миколаївською та Дніпропетровською областями

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 08:10
Вчора та вночі ППО знищила по три ракети над Миколаївською та Дніпропетровською областями - Фото
Ракета Х-59 (Фото: Allocer)

27 жовтня та у ніч на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляють глави обласних військових адміністрацій.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що 27 жовтня Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 окупантів.

Унаслідок падіння уламків ракет у двох місцях сталися загоряння сухої трави – їх оперативно ліквідували, постраждалих немає, зазначив Кім.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили в небі над областю три російські ракети, тип не уточнюється.

ДОВІДКА. Х-59 "Овод" – це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіуса дії, до 45 км. Вартість Х-59 становить кілька сотень тисяч доларів.

У серпні 2022-го росіяни витратили таку на знищення громадського туалету на околиці смт Нововоронцовка у Херсонській області.

Читайте також: Втрати Росії. Сили оборони знищили 740 окупантів та 45 одиниць бронетехніки

Артем Джеріпа
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ДніпроракетамиколаївХ-59

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