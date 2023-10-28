Вчора та вночі ППО знищила по три ракети над Миколаївською та Дніпропетровською областями
27 жовтня та у ніч на 28 жовтня Сили оборони знищили три ракети над Миколаївською та три ракети над Дніпропетровською областю. Про це повідомляють глави обласних військових адміністрацій.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що 27 жовтня Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 окупантів.
Унаслідок падіння уламків ракет у двох місцях сталися загоряння сухої трави – їх оперативно ліквідували, постраждалих немає, зазначив Кім.
Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі підрозділи Повітряного командування "Схід" знищили в небі над областю три російські ракети, тип не уточнюється.
У серпні 2022-го росіяни витратили таку на знищення громадського туалету на околиці смт Нововоронцовка у Херсонській області.
Близько першої ночі 28 жовтня у передмістях Дніпра та Кривого Рогу було чути вибухи. Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у першому місті і написав місцевий ресурс Перший Криворізький із другого.
- Вночі з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, є влучання, написав глава ОВА.
- Вранці 25 жовтня 2023 року ЗСУ нібито вразили ракетами ATACMS позицію російської ППО з трьома зенітними ракетними системами С-400 у Луганській області.
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