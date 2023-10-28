Втрати Росії. Сили оборони знищили 740 окупантів та 45 одиниць бронетехніки
Сили оборони ліквідували 740 російських окупантів, знищили 23 бронемашини, 22 танки та 18 артилерійських систем. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 28 жовтня 2023 року орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 298 420 (+740) осіб;
– танків ‒ 5167 (+22);
– бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23);
– артилерійських систем – 7180 (+18);
– РСЗВ – 834 (+0);
– засобів ППО ‒ 558 (+2);
– літаків – 320 (+0);
– гелікоптерів – 324 (+0);
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9);
– крилатих ракет ‒ 1541 (+3);
– кораблів / катерів ‒ 20 (+0);
– підводних човнів – 1 (+0);
– автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11);
– спеціальної техніки ‒ 1011 (+0).
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступали у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового, продовжували перегрупування на Куп'янському та Лиманському напрямках.
- 26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.
- 27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
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