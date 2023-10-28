Потери России. Силы обороны уничтожили 740 оккупантов и 45 единиц бронетехники
Силы обороны ликвидировали 740 российских оккупантов, уничтожили 23 бронемашины, 22 танка и 18 артиллерийских систем. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 28 октября 2023 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 298 420 (+740) человек;
– танков ‒ 5167 (+22);
– боевых бронированных машин – 9749 (+23);
– артиллерийских систем – 7180 (+18);
– РСЗО – 834 (+0);
– средств ПВО – 558 (+2);
– самолетов – 320 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 5399 (+9);
– крылатых ракет ‒ 1541 (+3);
– кораблей / катеров – 20 (+0);
– подводных лодок – 1 (+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 9524 (+11);
– специальной техники – 1011 (+0).
- Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступали в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, продолжали перегруппировку на Купянском и Лиманском направлениях.
- 26 октября спикер Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
- 27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
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