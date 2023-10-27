Вночі РФ атакувала "шахедами" Миколаївщину – два знищено, було влучання та пожежа

Вночі з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, є влучання. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Два "шахеди" було знищено силами та засобами протиповітряної оборони, зазначив він.

За межами міста Вознесеньск було зафіксовано удари ворожими дронами, унаслідок влучання сталася пожежа, яка була локалізована о 6:00, написав глава ОВА.

Постраждалих немає, підсумував Кім.

Інформацію йому надали районні військові адміністрації та оперативне командування "Південь".

ДОПОВНЕНО. Згодом ОК "Південь" повідомило, що було влучання в інфраструктурний об'єкт на Миколаївщині.

В ніч проти 25 жовтня російські окупанти вдарили по території поряд із Хмельницькою атомною електростанцією.

У Славуті уламки впали на об'єкт критичної інфраструктури, є руйнування та багато постраждалих.

У ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником і керованою ракетою Х-59. Загалом було знищено 15 ворожих цілей.

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