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Вночі РФ атакувала "шахедами" Миколаївщину – два знищено, було влучання та пожежа

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 08:36
Вночі РФ атакувала
Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративний скриншот з відео)

Вночі з 26 на 27 жовтня Росія атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, є влучання. Про це повідомив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Два "шахеди" було знищено силами та засобами протиповітряної оборони, зазначив він.

За межами міста Вознесеньск було зафіксовано удари ворожими дронами, унаслідок влучання сталася пожежа, яка була локалізована о 6:00, написав глава ОВА.

Постраждалих немає, підсумував Кім.

Інформацію йому надали районні військові адміністрації та оперативне командування "Південь".

ДОПОВНЕНО. Згодом ОК "Південь" повідомило, що було влучання в інфраструктурний об'єкт на Миколаївщині.

  • В ніч проти 25 жовтня російські окупанти вдарили по території поряд із Хмельницькою атомною електростанцією. 
  • У Славуті уламки впали на об'єкт критичної інфраструктури, є руйнування та багато постраждалих.
  • У ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником і керованою ракетою Х-59. Загалом було знищено 15 ворожих цілей.

Дивіться також: Командувач Повітряних сил показав, як ЗРК HAWK збивав "шахеди" росіян вночі – відео

Артем Джеріпа
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