Вночі ППО працювала по "шахедах", ракеті Х-59 та невідомому дрону – збито 15 цілей

В ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником та керованою ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ заявили, що загалом було знищено 15 ворожих цілей.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними військових, росіяни запускали "шахеди" з території тимчасово окупованого Криму, спрямовуючи їх на південні, східні та центральні області України.

Ракету Х-59 Росія застосувала з літака Су-34 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Безпілотник невстановленого типу, ймовірно, прилетів з північного кордону.

За ніч українська ППО знищила 13 "шахедів", керовану ракету Х-59 та один ударний дрон невстановленого типу.

Сили протиповітряної оборони збили, зокрема, 10 дронів в Одеській та Вінницькій областях.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.

Наприкінці липня 2023 року опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.

На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій, пише The Economist.

Читайте також: Одеська область. Через атаку "шахедами" почалася пожежа на припортовій інфраструктурі

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.