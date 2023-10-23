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Вночі ППО працювала по "шахедах", ракеті Х-59 та невідомому дрону – збито 15 цілей

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 08:35
Вночі ППО працювала по
Су-34 росіян (Фото: ресурс окупантів)

В ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником та керованою ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ заявили, що загалом було знищено 15 ворожих цілей.

За даними військових, росіяни запускали "шахеди" з території тимчасово окупованого Криму, спрямовуючи їх на південні, східні та центральні області України.

Ракету Х-59 Росія застосувала з літака Су-34 з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Безпілотник невстановленого типу, ймовірно, прилетів з північного кордону.

За ніч українська ППО знищила 13 "шахедів", керовану ракету Х-59 та один ударний дрон невстановленого типу.

Сили протиповітряної оборони збили, зокрема, 10 дронів в Одеській та Вінницькій областях.

Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.

Читайте також: Одеська область. Через атаку "шахедами" почалася пожежа на припортовій інфраструктурі

Мілана Головань
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