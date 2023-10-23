Вночі ППО працювала по "шахедах", ракеті Х-59 та невідомому дрону – збито 15 цілей
В ніч проти 23 жовтня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, невідомого типу безпілотником та керованою ракетою Х-59. Повітряні сили ЗСУ заявили, що загалом було знищено 15 ворожих цілей.
За даними військових, росіяни запускали "шахеди" з території тимчасово окупованого Криму, спрямовуючи їх на південні, східні та центральні області України.
Ракету Х-59 Росія застосувала з літака Су-34 з тимчасово окупованої території Запорізької області.
Безпілотник невстановленого типу, ймовірно, прилетів з північного кордону.
За ніч українська ППО знищила 13 "шахедів", керовану ракету Х-59 та один ударний дрон невстановленого типу.
Сили протиповітряної оборони збили, зокрема, 10 дронів в Одеській та Вінницькій областях.
Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.
- Наприкінці липня 2023 року опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.
- На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій, пише The Economist.
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