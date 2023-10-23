Ночью ПВО работала по "шахедам", ракете Х-59 и неизвестному дрону – сбито 15 целей

В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, неизвестного типа беспилотником и управляемой ракетой Х-59. Воздушные силы ВСУ заявили, что в общей сложности было уничтожено 15 враждебных целей.

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По данным военных, россияне запускали "шахеды" с территории временно оккупированного Крыма, направляя их в южные, восточные и центральные области Украины.

Ракету Х-59 Россия применила с самолета Су-34 с временно оккупированной территории Запорожской области.

Беспилотник неустановленного типа, вероятно, прилетел с северной границы.

За ночь украинская ПВО уничтожила 13 "шахедов", управляемую ракету Х-59 и один ударный дрон неустановленного типа.

Силы противовоздушной обороны сбили, в том числе, 10 дронов в Одесской и Винницкой областях.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в Кировоградской области работали Силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.

В конце июля 2023 года опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских компонентов.

В августе Украина больше не превосходила РФ в тактических дронах на передовой, пишет The Economist.

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