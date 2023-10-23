Одеська область. Через атаку "шахедами" почалася пожежа на припортовій інфраструктурі
На Одещині через уламки дрона-камікадзе Shahed-136 спалахнув дах складу на об'єкті припортової інфраструктури. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Військові заявляють, що росіяни запускали БпЛА з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму — ціллю були порти регіону.
Сили протиповітряної оборони збили 10 дронів в Одеській та Вінницькій областях.
Уламками збитого безпілотника пошкодили дах складського приміщення об'єкта припортової інфраструктури в районі Одеси, пожежу оперативно загасили рятувальники.
Постраждалих немає.
Раніше стало відомо, що в ніч проти 23 жовтня на Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.
Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.
- Наприкінці липня 2023 року опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.
- На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій, пише The Economist.
- "Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів.
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