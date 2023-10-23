Одесская область. Из-за атаки "шахедами" начался пожар на припортовой инфраструтуры
В Одесской области из-за обломков дрона-камикадзе Shahed-136 загорелась крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.
Военные заявляют, что россияне запускали БПЛА с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму — целью были порты региона.
Силы противовоздушной обороны сбили десять дронов в Одесской и Винницкой областях.
Обломками сбитого беспилотника повредили крышу складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в районе Одессы, пожар оперативно потушили спасатели.
Пострадавших нет.
Ранее стало известно, что в ночь на 23 октября в Кировоградской области работали силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.
Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.
- В конце июля 2023 года опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских комплектующих.
- На август Украина больше не превосходила РФ в тактических дронах на передовой, писал The Economist.
- "Мы не можем засыпать фронт "Мавиками". Как Украине победить в войне дронов
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