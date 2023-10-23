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Россия атаковала разные регионы Украины дронами Shahed-136. Были взрывы, работала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 06:21
Россия атаковала разные регионы Украины дронами Shahed-136. Были взрывы, работала ПВО - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты атаковали разные регионы Украины дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 23 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляли об угрозе беспилотников для Киева, Одесской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей.

В Кировоградской области работали силы противовоздушной обороны. Также взрывы и работа ПВО были в Хмельницкой области.

О возможных прилетах официальной информации пока нет. 

Также ВС написали о движении дронов в сторону западных областей Украины. 

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-то другим.

Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

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Дмитрий Гриниченко
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