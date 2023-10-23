Росія атакувала різні регіони України дронами Shahed-136. Були вибухи, працювала ППО

Російські окупанти атакували різні регіони України дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 23 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляли про загрозу безпілотників для Києва, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей.

На Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.

Про можливі прильоти офіційної інформації поки що немає.

Також ПС написали про рух дронів у бік західних областей України.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже і російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий



Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже і російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим.Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

Наприкінці липня 2023 року опубліковано розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.

На серпень Україна більше не перевершувала РФ у тактичних дронах на передовій, пише The Economist.

"Ми не можемо засипати фронт "Мавіками". Як Україні перемогти у війні дронів

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