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Росія атакувала різні регіони України дронами Shahed-136. Були вибухи, працювала ППО

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 06:21
Росія атакувала різні регіони України дронами Shahed-136. Були вибухи, працювала ППО - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували різні регіони України дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 23 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляли про загрозу безпілотників для Києва, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей.

На Кіровоградщині працювали Сили протиповітряної оборони. Також вибухи та робота ППО були у Хмельницькій області.

Про можливі прильоти офіційної інформації поки що немає. 

Також ПС написали про рух дронів у бік західних областей України.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже і російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим.

Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та вузли до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

Читайте також: Розвідка шукає в Росії місця виробництва дронів для "кінетичного впливу" на них

Дмитро Гриниченко
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