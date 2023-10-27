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Ночью РФ атаковала "шахедами" Николаевскую область: два уничтожены, было попадание и пожар

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 08:36
Ночью РФ атаковала
Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративный скриншот с видео)

Ночью с 26 на 27 октября Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, было попадание. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Два "шахеда" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, отметил он.

За пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражескими дронами, в результате попадания произошел пожар, который был локализован в 6:00, написал глава ОВА.

Пострадавших нет, подытожил Ким.

Информацию ему предоставили районные военные администрации и оперативное командование "Юг".

ДОПОЛНЕНО. Впоследствии ОК "Юг" сообщило, что было попадание в инфраструктурный объект в Николаевской области.

  • В ночь на 25 октября российские оккупанты ударили по территории рядом с Хмельницкой атомной электростанцией.
  • В Славуте обломки упали на объект критической инфраструктуры, есть разрушения и много пострадавших.
  • В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, неизвестного типа беспилотником и управляемой ракетой Х-59. В общей сложности было уничтожено 15 вражеских целей.

Смотрите также: Командующий Воздушными силами показал, как ЗРК HAWK сбивал "шахеды" россиян ночью – видео

Артём Джерипа
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