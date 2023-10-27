Ночью РФ атаковала "шахедами" Николаевскую область: два уничтожены, было попадание и пожар

Ночью с 26 на 27 октября Россия атаковала Николаевскую область дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, было попадание. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Два "шахеда" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны, отметил он.

За пределами города Вознесенск были зафиксированы удары вражескими дронами, в результате попадания произошел пожар, который был локализован в 6:00, написал глава ОВА.

Пострадавших нет, подытожил Ким.

Информацию ему предоставили районные военные администрации и оперативное командование "Юг".

ДОПОЛНЕНО. Впоследствии ОК "Юг" сообщило, что было попадание в инфраструктурный объект в Николаевской области.

В ночь на 25 октября российские оккупанты ударили по территории рядом с Хмельницкой атомной электростанцией.

В Славуте обломки упали на объект критической инфраструктуры, есть разрушения и много пострадавших.

В ночь на 23 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе, неизвестного типа беспилотником и управляемой ракетой Х-59. В общей сложности было уничтожено 15 вражеских целей.

Смотрите также: Командующий Воздушными силами показал, как ЗРК HAWK сбивал "шахеды" россиян ночью – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.